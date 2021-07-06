«Согласно приказу, прибывающие из Российской Федерации, Королевства Испании, Республики Кипр допускаются на территорию Болгарии при предъявлении действительного цифрового сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Приказ вступает в силу в четверг, 8 июля», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Там отмечается, что при получении информации о негативных изменениях в эпидситуации в стране, расположенной в «зеленой» или «оранжевой» зоне, «к прибывающим из нее лицам могут быть применены дополнительные противоэпидемические меры». Россия находится в «оранжевой» зоне.

Авиасообщение между Россией и Болгарией возобновилось с 28 июня. Сама Болгария еще с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител.