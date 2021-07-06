«Зарина Догузова в ходе телефонного звонка попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых», сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма.

В сообщении отмечается, что министр объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции.

«В то же время, министр заявил, что возьмет вопрос под личный контроль и в самые короткие сроки предпримет меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19», — сообщает Ростуризм.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июля – начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции в связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилету, показали положительный результат. По информации Ростуризма, у 106 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. 86 туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

Сами туристы утверждают в соцсетях, что все тесты, сделанные перед вылетом из России, были отрицательным и, кроме того, более половины из попавших в изоляцию, сделали прививки от коронавируса. Ни у кого из них нет симптомов болезни.

«Стороны обсудили вопрос минимизации подобных случаев в будущем. Кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении Ростуризма.