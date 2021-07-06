"Установлено, что заведением Raw and go kitchen, расположенным по адресу Большой Патриарший переулок, 12, стр.1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", — сказал Поплавский журналистам во вторник.

Он пояснил, что заведение грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Штраф по этой статье может достигать 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, заведению грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что на неделе количество проверок кафе, ресторанов и баров, перешедших на работу в формате COVID-free, увеличат.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 6:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтвержденную QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.