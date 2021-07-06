"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

МЧС республики предупреждает: высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, повреждение сельскохозяйственных культур.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить турпоходы, не гулять в шторм у Черного моря, на улице держаться подальше от ветхих строений и не оставлять автомобили под деревьями.

Как сообщалось, ливни идут в Крыму с конца мая, практически ежедневно в регионе объявляется штормовое предупреждение. Тем не менее, турпоток бьет рекорды.

Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. По предварительным данным, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Больше всего происшествий зафиксировано в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, где выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, в зоне подтопления — около 130 домов. Ущерб подсчитывается.