Число ВИП гостей на церемонии открытия, пишет издание, будет значительно меньше, чем 10 тыс. как предполагалось ранее.

Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции мероприятия после 9 часов вечера будут проводиться без зрителей, в остальное время олимпийские объекты будут заполняться только на 50% от общей вместимости. Ранее сообщалось, что иностранные зрители на события Олимпиады допущены не будут.

Все организационные вопросы, касающиеся проведения Олимпиады, будут обсуждаться на переговорах в четверг. В них примут участие губернатор Токио и президент МОК Томас Бах, который прибудет в Японию в тот же день.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о "возможности" проведения Игр вообще без зрителей. По сообщению газеты, Суга хотел, чтобы на стадионах присутствовали болельщики, но добавил, что некоторые члены правящей партии выступают за полный запрет.

Открытие Олимпиады намечено на 23 июля.