"По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе 9 километров до поселка Палана", — говорится в сообщении.

Пропавшее воздушное судно Ан-26 выполняло рейс № 251 Петропавловск-Камчатский — Палана. Самолет вылетел из аэропорта Елизова 6 июля в 12:57 по камчатскому времени (03:57 мск). В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05 (6:05 мск). В назначенное время самолет не прибыл. Его ищут.

По уточненным данным, на борту самолета находилось 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них один ребенок 2014 года рождения.

"Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Имеет действующий сертификат летной годности. Экипаж прошел предрейсовое освидетельствование. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия", — говорится в сообщении.

По данным краевого Минтранса, в Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края (Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы). Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.