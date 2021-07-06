"Более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории", — говорится в пресс-релизе.

Самым популярным направлением полетов в Крым стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Лидер по числу перевезенных на полуостров и обратно пассажиров — авиакомпания "Уральские авиалинии". Она обслужила более 19 тыс. рейсов.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт обслуживает в настоящее время только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Пассажиропоток крымского авиаузла в 2020 году снизился к уровню 2019 года почти на 10% — до 4,63 млн человек.