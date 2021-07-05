"Пострадали около 30 пляжных территорий в большей степени в Адлерском и Хостинском районах. Также наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, повреждено пляжное оборудование. Устранять последствия уже начали арендаторы пляжей. Работы завершаются", — сказал в эфире телеканала "Россия 24" мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

Он отметил, что работы по восстановлению курорта после стихии проводятся круглосуточно.

"Все пляжи Сочи пока закрыты в связи с действием штормового предупреждения. На пляжных территориях дежурят матросы и спасатели. Но как только восстановится погода, пляжи будут работать", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, санитарным наведением порядка занимаются как волонтеры, так и депутаты горсобрания.

Накануне в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.