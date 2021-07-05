"В зоне подтопления находятся жилые дома и два детских загородных лагеря — "Лесная сказка" и "Тирус". Губернатор поручил организовать эвакуацию воспитанников и персонала. Около 300 детей вывозятся автобусами в ДК Огарково", — говорится в сообщении.

Из дома культуры детей заберут родители.

Кроме того, глава региона поручил министерству общественной безопасности организовать на месте работу по ликвидации последствий аварии.

В сообщении компании "ВСМПО-Ависма" в соцсети "ВКонтакте" в свою очередь отмечается, что в целях безопасности принято решение о приостановке смены в данных лагерях.

"Родителей оперативно оповестили, детей накормили и доставили в город корпоративными автобусами — все хорошо! Решение о продолжении отдыха детей будет принято, когда ситуация стабилизируется", — подчеркнули в компании.

Как сообщалось, общее число подтопленных зданий в Свердловской области из-за дождевого паводка достигло 55. Произошли подтопления территорий в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах.

Пресс-служба областной прокуратуры в свою очередь сообщала, что на заседании комиссии Верхнесалдинского городского округа в понедельник было принято решение о введении режима ЧС. По предварительным данным ведомства, в Верхней Салде подтоплены участки 79 жилых домов, а также дома, расположенные в коллективных садах. Кроме того, селевым потоком размыло дорогу в деревню Нелоба, а также затруднен проезд в деревню Никитино. Местные власти в Верхней Салде развернули пункты для временного сбора людей и обеспечения пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости.

Прокуратура в связи с подтоплением участков и домов в данном городском округе проводит проверку.