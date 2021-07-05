"Бренды национальной кухни Дагестана будут продвигать на общероссийский рынок. Об этом было сказано в ходе встречи президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева и главы регионального Минтуризма Эмина Мерданова", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в качестве одного из путей продвижения дагестанской кулинарии выбран проект "Российский шеф", который Национальная ассоциация кулинаров России будет реализовывать совместно с Россотрудничеством.

"Дагестан уникален во всех смыслах: традиции, гостеприимный народ, а главное — уникальная природа. Поэтому именно в Дагестане пройдет один из этапов проекта", — цитирует пресс-служба Беляева.

В свою очередь руководитель Минтуризма республики Мерданов подчеркнул, что в Дагестане очень велика перспектива развития гастротуризма.

"Развитие этого направления в сфере туризма даст Дагестану увеличение численности туристов. Уверен, проект, который Вы и ваша команда будете реализовывать в Дагестане, также будут этому способствовать", — процитировала пресс-служба Мерданова.