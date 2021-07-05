"С наступлением жарких дней люди стремятся к водоемам. Поэтому мы стараемся обеспечить им максимальную комфортность: завозим белый кварцевый песок, увеличиваем количество пляжных элементов, дополнительно открываем точки услуг. Продолжили бесплатно раздавать бутылки прохладной воды", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В ведомстве отметили, что подсыпка кварцевого песка проведена на 44 пляжах и зонах отдыха у воды.

Там добавили, что за прошедшие выходные пляжи Подмосковья посетило более 120 тыс. человек.