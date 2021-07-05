Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, план основных мероприятий празднования должен предусматривать, в частности, реализацию проекта Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского курса "Пушкин цифровой".

Кроме того, программа предусматривает реставрацию, ремонт и создание новой экспозиции "Музей Пушкина в Гурзуфе" на территории Крымского литературно-художественного музея-заповедника.

Также в плане мероприятий — "реализация общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в РФ, помощь в проведении реконструкции Дому-музею Пушкина в Кишиневе, проведение реконструкции мемориальных зданий.

Оргкомитет празднования 225-летия А.С.Пушкина должен быть создан в течение трех месяцев, говорится в указе.