"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. По данным мониторинговых групп, пострадали около 30 домовладений. Угрозы жизни людей нет, но нам важно быть готовыми к любому развитию событий", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов — на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", — отметил он.

Накануне в Сочи прошел ураган, который повалил более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Кроме того, из-за падения деревьев пострадали еще два человека. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.