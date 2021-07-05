"На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку", — сообщил он журналистам.

Он отметил, что "по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией".

"Пострадали около 30 домов. Четыре из них — в Кепше, остальные — в Кудепсте", — сказал градоначальник.

По его словам, в ближайшие часы будет восстановлено электроснабжение — порывы ЛЭП ликвидируются, станции запускаются.

"Электричество поступит в дома, как только помещения будут просушены", — сообщил Копайгородский.

Он добавил, что город справился со стихией своим силами при участии сотрудников МЧС и "Кубань-СПАС".

"Были задействованы 173 единицы техники и 554 человека личного состава, в том числе сотрудников Водоканала, Водостока, департамента городского хозяйства", — отметил мэр.

Как сообщалось, накануне в Сочи прошел ураган, который повалил более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Кроме того, из-за падения деревьев пострадали еще два человека. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.