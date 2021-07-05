"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении ведомства.

С 23 июня рейсы в Турцию были разрешены из 32 городов России.

Кроме того, к турецким городам, в которые можно летать из России, с 12 июля добавляется Измир. Как напоминает Росавиация, ранее уже было возобновлено авиасообщение с пятью городами Турции: это Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Ведомство также сообщает, что для обеспечения перевозки делегации России на Олимпиаду в Токио с 19 июля по 6 августа временно увеличивается частота регулярных полетов в Японию по маршрутам Владивосток – Токио – Владивосток с 7 до 10 рейсов в неделю и Хабаровск – Токио – Хабаровск с частотой 2 рейса в неделю.