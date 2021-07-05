"Все наши пляжи мы приводим в соответствие, и, я думаю, что до завтрашнего дня будет особая команда, и все наши туристы и жители смогут посетить пляжи и самые лучшие места нашего города", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Мэр города отметил, что людей и техники достаточно.

"За три часа в Сочи выпало колоссальное количество осадков. Мы подключили к расчистке города от стихии волонтеров и молодежь", — сказал градоначальник.

По его словам, с пострадавшими от стихии горожанами работают психологи.

"В целом ситуация в городе стабильная. Мониторинговые группы устанавливают ущерб", — сказал Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от падения деревьев. Без электроснабжения остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.