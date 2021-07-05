Как сообщает российское дипломатическое ведомство, 5 июля в МИД России состоялась беседа с послом Кубы в связи с непростой ситуацией, сложившейся с российскими туристами на Кубе.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро, оказались на изоляции в связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилете, оказались положительными. По информации Ростуризма, у 103 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. 89 туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

"Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых российскими туристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры", — говорится в сообщении МИД РФ.