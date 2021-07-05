"Задача конкурса – сформировать новые туристические маршруты авторские, которые будут основаны на новых впечатлениях, новых локациях. В нашем конкурсе два вида участников – это продюсеры впечатлений, которыми могут быть юридические лица, туроператоры, профессиональный бизнес, который занимается формированием турмаршрутов. Обязательно это профессиональная команда, куда входят маркетологи и пиарщики, стратеги, которые отвечают за стратегическое видение маршрута. И авторы идеи – локальные предприниматели, фермеры, рестораторы, владельцы гостиниц, которые предлагают свои проекты, которые могут быть одной из точек сложного авторского туристического маршрута", — сказала на пресс-конференции гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, задача конкурса – показать, какие это могут быть маршруты, помочь эти маршруты сделать интересным, пакетным решением, которое туроператоры смогут предлагать российским и иностранным туристам.

"В первую очередь, мы приглашаем уже действующие объекты, идеи и маршруты, которые есть в нашей стране. Наша задача – упаковать это в продаваемые массовые маршруты, о которых узнает вся страна", — добавила Чупшева.

Она напомнила, что в России очень мало известных брендовых маршрутов – это "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье", "Императорский маршрут".

Прием заявок на конкурс завершится 26 июля, после чего будет отобрано 90 маршрутов, которые будут дорабатывать 30 команд под руководством продюсеров впечатлений. Все подробности об условиях участия в конкурсе можно найти на сайте zagorizont.me.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что правительство сейчас уделяет особое внимание развитию туризма. По его словам, "у конкурса АСИ большое будущее, а у правительства – большие планы на него". Чернышенко планирует возглавить конкурсную комиссию.

"С помощью подобных конкурсов мы получаем в лице АСИ прекрасный инструмент, чтобы развивать туристический потенциал наших территорий и менять отношение к туризму в нашей стране. Поскольку индустрия заждалась к себе внимания, и мы видим, как она отзывчива к вниманию со стороны президента и правительства", — подчеркнул он.