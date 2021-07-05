"Управление здравоохранения Норвегии и Национальный институт общественного здравоохранения рекомендовали, чтобы мы сейчас не переходили к четвертому этапу (снятия ограничений — ИФ)", — цитирует издание слова Сульберг на пресс-конференции.

"Мы поддерживаем эти рекомендации. Переход к следующему этапу может состояться не раньше конца июля или начала августа", — подчеркнула Сульберг.

По словам Сульберг, есть вероятность, что вариант "дельта" может привести к очередной волне коронавируса.

"Существует риск того, что вариант "дельта" приведет к четвертой волне инфекции среди не прошедшей вакцинацию части населения, а также среди получивших только одну дозу или у уязвимых групп населения", — предупредила премьер.

Как отмечают норвежские СМИ, четвертый этап смягчения мер предполагает возвращение значительного числа университетов и колледжей к очным занятиям, возобновление спортивных мероприятий, а также отмену требования обслуживать в заведениях только за столиками. Более того, с переходом к четвертому этапу будут допускать больше людей на мероприятия.

Однако общие правила по контролю за распространением COVID-19, а также ограничения на въезд будут оставаться в силе даже на четвертом этапе смягчения мер.

Ранее в Минздраве Норвегии сообщали, что в июле заражения вариантом "дельта" могут стать преобладающими случаями COVID-19.

Согласно данным Норвежского института общественного здравоохранения, почти две трети взрослого населения страны сделали одну прививку от коронавируса, около 37% взрослых прошли полную вакцинацию.