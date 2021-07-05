"Все матчи Евро-2020 в Петербурге посетили более 135 тысяч болельщиков", — сказал Чернышенко.

Он добавил, что было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика, город посетили более 200 игроков из восьми национальных сборных.

Глава Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин напомнил, что Петербург стал базой для сборных Финляндии и Словакии. "Обе команды нас благодарили и уехали с самыми теплыми впечатлениями", — утверждает он.

На стадионе, по его словам, соблюдались все антикоронавирусные меры: зрителям напоминали о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, везде были санитайзеры.

"Да и сам факт наличия трех фан-зон (в городе) — это тоже своего рода антиковидная мера", — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу проходит в разных городах континента с 11 июня по 11 июля, Петербург принял шесть игр группового этапа и один четвертьфинал.