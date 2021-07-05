"Ограничения привели к массовым отменам бронирований в отелях Курорта Красная Поляна, из-за которых курорт уже потерял более 100 миллионов рублей всего за неделю после опубликования указа губернатора Краснодарского края о новых требованиях для заселения в отели. Гости курорта, отказывающиеся от отдыха, с понимаем относятся к требованию предоставить отрицательный ПЦР-тест, но считают избыточным требование вакцинироваться в обязательном порядке", — сообщает пресс-служба курорта в понедельник.

На курорте отмечают, что новые бронирования на август практически остановились.

"Новые требования причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом, а это более 1500 партнеров по всей России – туроператоры, туристические и MICE-агентства", — цитирует пресс-служба директора по стратегическому развитию курорта Ольгу Филипенкову.

Также пресс-служба сообщает, что к 23 августа 1700 сотрудников курорта пройдут вакцинацию, чтобы доля привитого персонала составила не менее 60%.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились.

30 июня требования были смягчены. Теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут. Позже администрация края сообщила, что окончательное решение о допуске в регион непривитых туристов будет принято 8 июля на заседании краевого оперштаба.