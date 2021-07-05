"По информации главного управления МЧС России по Краснодарскому Краю в субъекте продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений – сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, опасности формирования смерчей. Наибольшее воздействие стихия оказала на город Сочи, где 4 июля в результате усиления ветра наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома", — сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

В сообщении также отмечается, что 5 июля в результате обильных осадков в Адлерском районе наблюдались подтопления низменных участков автомобильной дороги, а в Хостинском районе — скопление воды на территории объекта здравоохранения.

"Ростуризм доводит до сведения туристов рекомендацию МЧС России проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности", — подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в Сочи стихия спровоцировала подтопление ряда территорий в Адлерском и Хостинском районах курорта. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов. В поселке Кепша ранее спасатели эвакуировали пятерых детей и двоих взрослых из детсада. В Сочи создан круглосуточный оперативный штаб. Над устранением последствий непогоды работают более 50 бригад.