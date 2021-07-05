Регулярные рейсы осуществляются на воздушном судне Airbus A320 один раз в неделю — по субботам. Первый рейс выполнен 3 июля. Самолет прилетает в Екатеринбург в 18:50, вылет в Дюссельдорф — в 19:50.

"Eurowings — самая молодая компания в нашей группе, она растет и ищет новые направления. Мы всегда видели большой потенциал в Свердловской области и Екатеринбурге, мы верим в этот рынок и считаем, что сейчас лучшее время начинать новый проект здесь. Пассажиры "Кольцово" смогут летать прямым рейсом в хаб Eurowings в Дюссельдорфе. Наша первоочередная задача — оптимизировать стыковки, чтобы предлагать удобный разлет по Европе", — приводятся в сообщении слова генерального менеджера по продажам Lufthansa Group по России и Центральной Азии Дирка Гроссмана.

Как сообщалось, авиасообщение РФ с Германией, приостановленное из-за пандемии, было возобновлено с 1 апреля этого года.