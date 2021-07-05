"Я прошу Минпромторг проработать очень серьезно этот вопрос, для того чтобы мы смотрели на те потребности, которые есть, и для дальневосточной компании, которая сегодня объединяется на базе целого ряда компаний, и также посмотреть на то, чтобы мы смогли поддержать региональные компании в этом большом деле", — сказал Мишустин.

Таким образом он отреагировал на просьбу руководства предприятия предусмотреть меры, предполагающие доступное финансирование авиакомпаний для приобретения региональных самолетов.

"Президент говорил о том, что необходимо связать страну, и вы знаете, что мы делаем достаточно много на сегодняшний день инструментов поддержки", — отметил Мишустин.

"Ну и, конечно, для того чтобы у вас надежные, нормальные были заказы на самолеты, нужно помогать региональным авиакомпаниям. У них большая долговая нагрузка, и сегодня они, конечно, вместо того, чтобы заказывать новые самолеты, берут старые машины, где нету амортизации, где, собственно говоря, гораздо дешевле эксплуатация, ну и выжимают остатки, возможные копеечки по прибыли или по доходам для этих компаний. Конечно, это неправильно", — заявил глава кабмина.

По его словам, меры поддержки на эти цели могут быть оказаны по линии институтов развития.

"Я думаю, что от транспортной стратегии к помощи надо переходить в том числе и через институты развития. Такое поручение мы дадим Минпромторгу", — сказал Мишустин.

"В советском союзе у нас была серьезная, развитая сеть. Связывание страны — это очень важный элемент развития, и мы обязательно рассмотрим этот вопрос и поможем", — добавил премьер-министр.