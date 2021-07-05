Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко, об этом он сообщил у себя в инстаграме.

"На первом этапе это будут 4 станции: 2 — на правом берегу, промежуточная станция на Зеленом острове и конечная — на левом берегу, восточнее стадиона "Ростов-Арена". Общая протяженность трассы — около 2-х километров", — написал Логвиненко.

Он отметил, что в дальнейшем, с учетом перспектив развития Левобережной зоны, будут рассмотрены предложения по продлению канатной дороги. Проектная документация будет представлена на утверждение к маю 2022 года.

"Канатная дорога не только свяжет два берега реки Дон, но станет туристической достопримечательностью нашего города", — добавил Логвиненко.