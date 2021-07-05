"Реконструкция старинного здания музея проводилась в течение двух лет в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Литва 2014-2020 ". Объект культурного наследия отремонтирован с использованием аутентичных материалов и сохранением исторических интерьеров. Уже в самое ближайшее время его смогут посещать туристы из нашей области, а также других регионов России. После того, как пандемия коронавируса будет побеждена, а границы открыты, мы ждем гостей и из Литвы", — сказал Якимов.

По его словам, в торжественном открытии отремонтированного музея приняли участие не только представители правительства области, местные творческие коллективы, художники, поэты, но и гости из Литвы — дистанционно. Видеосвязь соединила поселок Чистые Пруды с городом Мариямполе, где литовские поэты, собравшись возле местного памятника Донелайтису, прочитали его стихи.

В последние годы интерес к музею одного из основателей литовской литературы стал заметно повышаться, как в России, так и в самой Литве. В поселке Чистые пруды стали чаще бывать туристические группы из соседней страны.

"При этом в 2015-2017 годах складывалась весьма странная ситуация. Литовских гостей практически не было, хотя в 2014 году в Литве отмечалось 300-летие со дня рождения одного из самых оригинальных и талантливых деятелей эпохи Просвещения — поэта Донелайтиса. Надеемся, что обновленный музей будет вновь популярен у гостей", — отметил директор.

Он добавил, что в прежнее время в музее в холодное время года приходилось находиться в верхней одежде. Теперь в помещении обустроены теплые полы, проведена новая линия электроснабжения, установлены система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Новый музей станет заметным туристическим объектом на востоке Калининградской области.

Как сообщалось, мемориальный музей Донелайтиса был открыт в 1979 году в восстановленном лютеранском храме в Чистых Прудах. Внутри храма оборудована крипта, в которой в 1979 году заново были перезахоронены останки поэта.

Весной 1998 года мемориальный музей Донелайтиса был исключен из списка важных культурных памятников России и остался на попечении Калининградской области.

Один из родоначальников литовской литературы Кристионас Донелайтис родился в 1714 году в небольшой и позднее исчезнувшей деревне Лаздинеляй неподалеку от местечка Гумбиннен (ныне Гусев, Калининградская область). После окончания университета в Кенигсберге Донелайтис в 1740 году был назначен учителем и руководителем хора (кантором) в этом городке, носившем тогда название Шталлупенен, где проработал три года.

С 1743 года и до смерти Донелайтис служил пастором лютеранской церкви в деревне Тольминкемис (ныне Чистые Пруды), где и написал свою поэму "Времена года". Похоронен в 1780 году в Чистых Прудах.