"Гости из Саудовской Аравии заполонили улицы Киева, Львова и Одессы. Саудиты приезжают большими семьями, активно посещают достопримечательности, дорогие магазины. Самый популярный маршрут Киев – Львов – Буковель – Киев. Отели Киева 5* забронированы на все лето, а въездные туроператоры срочно набирают персонал", — рассказала она.

Саудиты летают на рейсах лоукостера Flynas, причем самолеты загружены на 100%. В июле к ним добавятся жители Кувейта – местная авиакомпания Jazeera Airways открывает рейсы из Эль-Кувейта в Киев.

"Как отмечают туроператоры, успех Украины в плане привлечения туристов с Ближнего Востока связан с тем, что она предлагает безвизовый въезд с прививкой любой вакциной, признанной ВОЗ. Россия тоже могла бы получить поток самых платежеспособных туристов в мире, но оформление электронных виз для иностранных граждан, которое должно было начаться еще 1 января 2021 года, приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии", — подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что, по расчетам туроператоров, Украина за лето получит только от туризма из Саудовской Аравии 1,5 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет.

"Эти деньги могла бы получить Россия, так как у туристов из стран Персидского залива есть интерес к поездкам в нашу страну. Но без электронных виз они ехать не готовы. Поэтому побеждает Украина, куда проще организовать чартеры с вакцинированными туристами", — сказала представитель РСТ.