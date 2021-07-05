"В связи с неблагоприятными погодными условиями, штормовым предупреждением, усилением ветра и осадков сегодня, 5 июля, до улучшения погодных условий закрыт для посещения дендрологический парк "Дендрарий", находящийся в ведомстве ФГБУ "Сочинский национальный парк". Во время непогоды будет также приостановлена работа канатной дороги парка "Дендрарий"", — сообщает пресс-служба нацпарка в понедельник.

Кроме того, для посещения недоступны все объекты показа, маршруты, пикниковые поляны и другие, расположенные на территории нацпарка.

"Администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" не рекомендует жителям и гостям города Сочи выходить во время непогоды на туристические и горные маршруты. Воздержитесь от нежелательных прогулок. Берегите себя и своих близких", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в Сочи стихия спровоцировала подтопление ряда территорий в Адлерском и Хостинском районах курорта. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов. В поселке Кепша спасатели эвакуировали пятерых детей и двоих взрослых из детсада. В Сочи создан круглосуточный оперативный штаб. Над устранением последствий непогоды работают более 50 бригад.

Между тем, пользователи соцсетей выкладывают видео подтоплений. Так, на кадрах из поселка Кудепста мужчина плывет по дороге, а машину уносят бурные потоки. Кроме того, на одном из видео люди держат рукой окно, через которое вода пробивается в дом, за окном плавают уличная и садовая мебель, автотранспорт блокирован наводнением.