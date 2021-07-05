"С 6 июля произойдут изменения в правилах въезда в страну. Теперь иностранным гражданам нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, а также сдать два ПЦР теста в Индонезии: в день прилета и через неделю после прибытия в страну. Карантин в специальных отелях для всех иностранцев будет составлять восемь дней", — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что российская вакцина "Спутник V" не признана на территории Индонезии и не позволяет въезжать в страну.

Кроме того, по данным турофиса, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

"Как надеется министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно, принятые меры по ограничению внутреннего и международного туризма помогут улучшить ситуацию в Индонезии и значительно сократить число новых случаев заболеванием COVID-19. Согласно планам индонезийского правительства, открытие острова Бали и других направлений будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения", — говорится в сообщении.

В Индонезии 4 июля было выявлено более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2,3 млн человек, 60 тыс. умерли.