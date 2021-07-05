"Была проблема в пансионате "Алеан Спутник". В русле реки образовался затор из бревен, началось подтопление. Сейчас завершают расчистку, вода сходит. То же и в пансионате "Бургас", в районе реки Кудепста. Сейчас вода начала сходить, но не до конца", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник .

Между тем, пока отменены экскурсии в Красную Поляну, Олимпийский парк.

"Если сохранятся транспортные заторы, то экскурсии дневные и вечерние на Красную поляну, Лазаревское, Центр и Хосту тоже отменят", — отмечается в сообщении.

Паводковые воды смывают пляжный инвентарь, выносят на пляжи мусор из речных русел .

"Значительно пострадали пляжные территории. Устранять последствия начнут, как только нормализуется погода", — сообщает пресс-служба.

Пресс-служба напоминает, что сиренно-речевые установки звучали дважды в утренние часы. Это необходимо для предупреждения населения о возможных ЧС, связанных с возможным подтоплением территорий в связи с угрозой поднятия уровня рек до опасных отметок.

"К этому часу эвакуации в городе не проводилось, однако все силы и средства готовы, чтобы оперативно оказать помощь населению в случае необходимости", — отмечает пресс-служба.

Все оперативные городские и коммунальные службы — персонал и спецтехника — задействованы в ликвидации последствий стихии. В случае необходимости группировка будет увеличена.