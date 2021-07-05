"Лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъемник, без надлежащей регистрации в службе по технологическому надзору и не имея разрешительной документации, осуществляли эксплуатацию подъемника, который является опасным производственным объектом", — говорится в сообщении.

По данным СКР, автомобиль начали поднимать, не убедившись, что водитель покинула салон машины и платформу подъемника, а авто зафиксировано тормозными механизмами. Во время подъема машина начала двигаться вперед и съехала с платформы вниз. В результате водитель получила смертельные травмы.

Дело расследуется по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека).

3 июля автомобиль Renault сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-су в Кабардино-Балкарии. В машине находилась жительница Ставропольского края. Она погибла на месте происшествия.