"Горнолыжный сезон стартовал 7 ноября 2020 года и завершился 4 июля 2021 года. Сезон был рекордно долгим — 240 дней. В результате "Эльбрус" вошел в число курортов с самым длинным сезоном катания", — сказал сотрудник администрации.

Он добавил, что с 5 июля курорт работает в летнем режиме.

Ранее администрация курорта несколько раз продлевала горнолыжный сезон из-за большого количества снега, выпавшего в горах.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", здесь насчитывается около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.