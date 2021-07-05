Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A321. Вылет из Нижнего Новгорода в 12:50, вылет из Ларнаки запланирован в этот же день в 18:05 (местн).

В настоящее время на этом направлении полеты уже выполняют две компании: "Россия" и AZUR Air. С приходом еще одного авиаперевозчика, количество рейсов в Ларнаку увеличится до трех раз в неделю.

Согласно расписанию на сайте нижегородского аэропорта, также на Кипр из Нижнего Новгорода выполняются рейсы в аэропорт Пафос.