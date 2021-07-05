"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются.

Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит ситуацию с российскими туристами на Кубе с министром туризма Кубы. Телефонный разговор запланирован на понедельник.

Как сообщили туристы в социальных сетях, около 200 российских туристов оказались в изоляции в отелях Кубы после положительных тестов на коронавирус в аэропорту по прилету. Как заявили сами туристы, более половины из них сделали прививки, а их тесты, сделанные перед вылетом из России, были отрицательными.