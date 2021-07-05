"Мы все прибыли на Кубу на отдых рейсом 30 июня туроператора "Пегас Туристик". Нас переселили всех в один корпус до следующего теста. Но такого быть не может – положительных тестов у такого количества народа. Только из нашего отеля – 20 номеров. Результаты наших положительных тестов нам не показывают. Туроператор старается изолироваться от нас и не общаться, говорит: ждите", — сообщила на видео в инстаграме одна из россиянок.

Она подчеркнула, что все туристы перед вылетом сделали тесты в России, и у всех они были отрицательными.

"Половина людей здесь с прививками. Как оказалось так, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы. Мы здоровы, чувствуем себя замечательно, никаких признаков заболевания ни у кого нет. Мы хотим, чтобы консул вмешался в эту ситуацию и принял какое-то решение для наших туристов. И туристы, которые собираются вылетать на Кубу на отдых, были осторожны и понимали, что их может здесь ожидать", — заявила туристка.

Еще одна россиянка, Екатерина Тюленева, сообщила в своем инстаграме, что переболела в ноябре 2020 года, а в апреле прошла полный курс вакцинации и имеет антитела. В "Шереметьево" у нее был отрицательный тест на COVID-19.

Она также сообщила, что туристы сами провели экспресс-тесты на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Кроме того, по ее словам, на следующем рейсе 1 июля также было несколько семей с позитивными тестами. А в целом, как считают туристы, по разным отелям число россиян, изолированных из-за позитивных тестов, может достигать нескольких сотен.