"Чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Сочи, все городские службы работают в усиленном режиме. Налажено постоянное взаимодействие с главами внутригородских районов для оперативного решения всех возникающих ситуаций", — сказал журналистам глава города Алексей Копайгородский в понедельник.

Он отметил, что из-за продолжающихся обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах в настоящее время наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на ул. Искры и в переулке Тихом, в Хосте на ул. Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе "Фара". В районе ТЦ "Александрия" дежурная смена ЮРПСО спасла человека, упавшего в реку Сочи.

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи сообщает, что "отмечается критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста. Производится звуковое оповещение населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов".

"Ситуация с подтоплением технических помещений в подвале и на первом этаже городской больницы №3 в Хосте находится под контролем спасателей и членов городского оперативного штаба. На месте работают 16 специалистов ЮРПСО, муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы 4 единицы спецтехники, которые откачивают воду. Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает. В настоящее время вода пошла на спад", — отмечает пресс-служба.

Поваленные за воскресенье деревья оперативно распилены и вывезены коммунальными службами.

В местах подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия в случае необходимости. Привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды. Всего к работам привлечен 41 человек, задействовано 9 единиц техники

Городские оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Телефоны экстренных служб: 112 и 8 (862)262-22-98.

Ранее сообщалось, что все подразделения МЧС Сочи переведены в режим чрезвычайной ситуации, работают оперативные мониторинговые группы. В боевые расчеты введена резервная техника, переведена в готовность вся водооткачивающая техника. Работы продолжаются. Ситуация находится на особом контроле МЧС России.