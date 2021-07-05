"Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

Включены сиреноречевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Также в районах дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия горожанам в случае необходимости.

"Просим вас соблюдать спокойствие! Подготовьте документы, вещи первой необходимости", — напоминает пресс-служба.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 2622298.

Пользователи городских социальных сетей рассказывают о чрезвычайных происшествиях, которые спровоцировали ураган и ливни.

Так, в парке Адлера сильный ветер раскрутил аттракцион "Колесо обозрения", а в частных домах сорвал крыши. На пляжах курорта ветер на несколько метров разметал шезлонги и зонты, сломал бунгало. Многие дороги в Адлерском и Хостинском районах превратились в реки, на других трассах — заторы. На одном из видео, размещенном в соцсети, поток воды смывает припаркованную легковую машину и уносит ее по улице, множество роликов показывают дворы, залитые водой.

Тем временем погода продолжает испытывать курорт на выносливость. По информации горадминистрации, в течение суток 5 июля на территории города Сочи ожидаются: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также до конца суток 5 июля 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В Сочи действует объявленное в воскресенье штормовое предупреждение.