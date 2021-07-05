"В составе кластера "Прокшино" в новой Москве планируется создать настоящий курорт на воде с зонами для самого разного отдыха — от семейного до спортивного и экстремального", — сказал Данилиди в понедельник.

Он отметил, что здесь разместят несколько крытых и круглогодичных открытых бассейнов с водными аттракционами, гидромассажем и искусственными водопадами.

"В теплое время года будет организован спуск с горы прямо в воду открытого бассейна. Для любителей экстрима на курорте будет открыт профессиональный дайвинг-центр, а для продвинутых отдыхающих — современный серфинг-центр с двумя флоу-райдерами (устройство с искусственной волной)", — добавил Данилиди.

Он подчеркнул, что при проектировании парка учитывался опыт аналогичных успешных курортов Германии. Спортивно-событийный кластера "Прокшино" создается ГК "А101" на участке площадью 122,5 га. Здесь планируется построить 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения суммарной площадью более 500 тыс. кв.м.