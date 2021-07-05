По состоянию на март у Unifirm было 30,1% в TUI. С тех пор компания осуществила ряд сделок на внебиржевом рынке, в том числе серию покупок 29-30 июня, которые были раскрыты компанией в пятницу.

В сумме за эти два дня Unifirm приобрела 0,44% акций TUI, потратив 14,6 млн евро и 5,2 млн фунтов стерлингов.

Unifirm — крупнейший акционер TUI. Капитализация компании, чья выручка обрушилась из-за введенных по всему миру в связи с эпидемией коронавируса ограничений, составляет по данным LSE около 4,1 млрд фунтов.