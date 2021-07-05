"Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, полученного не ранее чем за 72 часа до даты прибытия в регион. Без данной справки, без прохождения тестирования туристы не будут заселяться в гостиницы и на базы отдыха", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Кузнецова.

С 15 июля также будет запрещено прибытие на территорию Камчатки сезонных вахтовых рабочих без сертификата о прохождении вакцинации.

"До 15 июля большинство сезонных и вахтовых рабочих должно быть привитыми от коронавируса. С 15 июля прибытие на территорию Камчатского края сезонных вахтовых рабочих без сертификата о прохождении вакцинации будет недопустимо", — сказал Кузнецов.

Как ранее сообщалось, масочный режим на Камчатке продлен до 31 июля.

По последним данным, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло почти 15,5 тысяч. Выздоровели более 14,1 тысяч человек, скончались 238.