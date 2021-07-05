По его словам, погибший — 42-летний житель Саратова Павел Данков.

"Волны достигали около трех метров, но несмотря на это турист продолжал нырять в море. Он утонул на глазах у очевидцев, никто не смог оказать ему помощь, поскольку был сильный шторм ", — сказал Лабия.

Водолазы МЧС пока не могут приступить к поискам утонувшего из-за продолжающегося шторма, добавил он.

В воскресенье вечером на некоторые районы Абхазии обрушился шквалистый ветер. В результате стихийного бедствия повалило деревья, сорвало крыши и оборвало линии электропередач.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния сообщил журналистам, что в Сухуме большими деревьями перекрыты многие улицы. Упавшие деревья повредили несколько автомобилей, припаркованных у обочины дорог. Большая часть республики и Сухум были обесточены.

Минобороны Абхазии направило группировку военнослужащих на помощь в ликвидации последствий урагана в столицу республики.

"Военнослужащие министерства обороны, во взаимодействии с администрацией города Сухум и МЧС оказывают помощь в ликвидации последствий стихии", — сообщает пресс-служба военного ведомства.

К 23:00 в некоторые районы столицы республики и города в западной части Абхазии возобновлены подача электроэнергии и воды.