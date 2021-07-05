«По состоянию на 1 июня 29% всех стран и направлений по-прежнему полностью закрыты для международного туризма, и з них более половины – с мая 2020 года или дольше. Большинство из этих стран располагается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полностью открыты для туристов без ограничений всего три страны в мире – Албания, Коста-Рика и Доминиканская республика», — сообщает организация.

Частично закрыты, по ее данным, 34% стран, причем в 36% из них требуют тест на коронавирус, а иногда и карантин.

«Поскольку в большинстве стран, где действуют наиболее строгие ограничения на поездки, наблюдается самый низкий уровень вакцинации, мы видим связь между уровнем вакцинации и ослаблением ограничений. Те направления, где такой уровень выше, и где правительства могут работать вместе над согласованными правилами, более успешны в возобновлении туризма. В частности, мы видим, что страны Евросоюза могут сотрудничать в использовании цифровых решений для минимизации рисков», — сообщает UNWTO.

Она отмечает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас закрыты 70% направлений, в то время как в Европе – лишь 13%. В Северной и Южной Америках этот показатель составляет 20%, в Африке – 19%, на Ближнем Востоке – 31%.

При этом в четырех из 10 стран, которые считаются основными поставщиками туристов в мире, и на которые до пандемии приходилось 25% всех международных прибытий, правительства по-прежнему не рекомендуют своим гражданам несущественные поездки – в том числе, с целью туризма.