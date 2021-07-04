«Сегодняшним бортом прилетело более 250 пассажиров, большая часть — туристы. Также первым рейсом прибыли наши партнеры-турагентства, которые в начале программы ознакомятся с ее содержанием, особенностями и в дальнейшем будут предлагать уже непосредственно туристам. Они должны увидеть Сахалин своими глазами и прочувствовать эмоционально красоту региона, – рассказал журналистам заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

Всего, как планирует туроператор, авиакомпания iFly Airlines выполнит в рамках программы 13 еженедельных рейсов из Москвы в Южно-Сахалинск на воздушных судах вместимостью 340 посадочных мест. Туристы могут выбрать одну из трех программ «Привет, Сахалин!» в формате «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Продолжительность туров – 8 дней, они включают перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе. Стоимость программы «Привет Сахалин!»-Лайт начинается от 28 тысяч рублей за человека. В минимальный пакет включена обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску и вечерняя экскурсия в поселок Пригородное, где можно полюбоваться живописной панорамой и посетить рынок морепродуктов. Свободное время туристы могут спланировать самостоятельно или приобрести дополнительные экскурсии. В программы «Стандарт» и «Макси» уже входит расширенный перечень экскурсий по знаковым местам Сахалина.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что благодаря чартерной программе удалось снизить стоимость поездки на один из самых красивых островов России почти в три раза.

«Сахалин – одно из самых удаленных и, безусловно, интересных направлений для путешествий. Конечно, это не альтернатива популярным южным пляжам, а совершенно другой формат летнего отдыха – на природе, в невероятных по красоте пейзажах, активный спортивный туризм, рыбалка — и все это можно сочетать с бальнеологией, оздоровлением и погружением в неповторимую экзотику Азии, новые впечатления от морской гастрономии, которая сама по себе туристический бренд», — сказала она журналистам.

Министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский добавил, что Сахалин уже вызывает интерес у туристов и ассоциируется с такими объектами как маяк Анива, бухта Тихая, мыс Птичий (Великан). «Но не все понимали, как сюда попасть, сколько это стоит. Поэтому был разработан готовый, понятный и доступный продукт, рассчитанный на разный ценовой сегмент», – подчеркивает», — подчеркнул он.

Гендиректор TUI Россия Тарас Демура сообщил, что если чартерная программа окажется успешной, компания рассмотрит возможность организации чартеров на Сахалин и в зимнем сезоне.

Правительство приняло постановление, в соответствии с которым туроператоры, организующие чартерные программы в регионы для перевозки туристов, смогут получить компенсацию затрат в размере 50%. Всего на субсидирование туристических рейсов будет выделено 1,2 млрд рублей.