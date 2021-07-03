«Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера «Новая Анапа», причем в горизонте 2-3 лет. Важный фактор при планировании курорта – это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Мы определили, что корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам инвестиции составят около 250 млрд рублей», — сказал Чернышенко на выездном совещании, в котором приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, гендиректор корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов и мэр Анапы Василий Швец.

По словам Кондратьева, подобных проектов в регионе еще не было, он включает несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта.

«Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле. Наша задача — создать такой проект, который будет привлекать туристов, с качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края», — сказал губернатор на совещании.

Власти региона ожидают, что в рамках создания кластера будут построены более 50 гостиниц 3-5*, созданы 25 тыс. новых рабочих мест, а турпоток в Краснодарский край вырастет на 2-3 млн. человек в год.

Станица Благовещенская расположена в 25 км от Анапы. Популярна у туристов благодаря протяженным песчаным пляжам.