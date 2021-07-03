«Если нет вакцинации, эпидемиологическая ситуации не позволяет открыть границы. Это очень просто. Я думал, что можно будет открыть границы этим летом, но вы видите, какая ситуация сейчас. Это стало невозможным. Когда все меня спрашивают, когда вы откроетесь, я отвечаю, что это невозможно без массовой вакцинации. Россия была первой страной в мире, которая получила доступную вакцину, но граждане не хотят ее использовать», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Посол заметил, что вакцина «Спутник V» пока не авторизована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), и поэтому ее нельзя включить в «зеленые сертификаты», которые ЕС выдает гражданам с разрешенными вакцинами.

«Но в любом случае, если россияне сделают прививки, эпидемиологическая ситуация улучшится. Чтобы открыть границы, она должна быть лучше, чем сейчас в Москве. Если граждане хотят улучшить ситуацию, что они должны сделать? Вакцинироваться. Если 100% россиян получат вакцину, не будет угрозы заражений. Я верю в вакцины — и «Спутник», и другие. Это единственное решение в условиях пандемии. Если люди не хотят делать прививки, они не смогут выезжать из России", — подчеркнул он.

По словам дипломата, власти России и Италии обсуждали возможность организации ковид-фри рейсов между Россией и Италией. "Это стало бы возможным, если бы россияне массово делали прививки и заболеваемость снижалась. Но нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволила нам это сделать», — добавил Терраччано.

Посол добавил, что сам убеждает персонал посольства сделать прививки.

Терраччано встретился в Москве с журналистами накануне открытия в Екатеринбурге выставки ИННОПРОМ-2021. Италия выступает страной-партнером выставки, будет участвовать в ней с большой экспозицией и с 3 по 7 июля организует в городе приуроченную к выставке культурную программу, в рамках которой в городе пройдут выставка работ Леонардо да Винчи, кинофестиваль, выступления музыкальных групп и другие события.