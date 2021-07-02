Дни Италии в Екатеринбурге пройдут с 3 по 7 июля. Вечером в субботу их торжественно откроют глава города Алексей Орлов, посол Италии в России Паскуале Терраччано, президент агентства Италии по Туризму (ENIT) Джорджио Памуччи, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В выходные 3 и 4 июля на площадке у «Ельцин-Центра» ENIT при поддержке посольства организует фестиваль Италии, на который в столицу Урала приедут два известных коллектива исполнителей. Это Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano, шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения, показывающих акробатические и танцевальные номера. Джаз-бэнд P-Funking Band сыграет попурри из собственных произведений. Как сообщила ..ENIT Татьяна Божко, обе группы несколько лет приезжали на фестиваль Италии, который проводился в саду «Эрмитаж» в Москве.

Хедлайнером фестиваля станет и Федерико Арнальди, популярный в Италии телеведущий и блогер.

Центральным событием Дней Италии станет выставка, посвященная Леонардо да Винчи, которая пройдет с 6 июля по 22 августа в арт-галерее «Ельцин-Центра». Она должна была пройти в 2020 году, но была отложена из-за пандемии. Как подчеркнул на пресс-конференции в Москве посол Паскуале Терраччано, каждый год промышленная выставка ИННОПРОМ посвящена инновации. технологиям. «И мы подумали, что Леонардо — это лучший образец таких качеств».

Посетители смогут увидеть «Портрет девушки», созданный да Винчи в 1510 году, и «Кодекс о полете птиц» его же авторства. Оба произведения предоставили Королевские музеи Турина. Также на выставке будут представлены две реконструкции механизмов, созданный по проектам знаменитого художника и ученого, и репродукции его картин.

Кроме того, жители и гости Екатеринбурга смогут побывать на фестивале итальянского кино, где будут представлены и современные фильмы, и ленты прошлых лет. На гастрономической площадке будут организованы дегустации блюд итальянской кухни, также в программе — мастер-классы, уроки итальянского языка и анимация для малышей.

Выставка ИННОПРОМ-2021 пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На нее приедут представители более 50 итальянских компаний, работающих в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, автопромышленности, машиностроении, металлургии. Павильон Италии откроет министр экономического развития Италии Джаркарло Джорджетти.