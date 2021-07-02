"Официальное решение будет принято на заседании краевого оперативного штаба, который запланирован на 8 июля. Такие договоренности между (вице-премьером РФ) Татьяной Голиковой и (губернатором края) Вениамином Кондратьевым были достигнуты," — сказал сотрудник пресс-службы.

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, однако отметил, что на данный момент министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с министерством курортов края просчитывают необходимое количество вакцины, исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август-сентябрь.

С 1 июля в Краснодарском крае начал действовать новый порядок допуска отдыхающих в отели и дома отдыха.

С 1 июля по 31 июля туристы помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

С 1 августа до особого указания туристы помимо сертификата о вакцинации могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе".

Детей до 14 лет включительно разрешено заселять в отели, гостиницы и другие средства размещения без справки о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен до 1 октября 2021 года.