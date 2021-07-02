"До третьей волны мы наблюдали определенное оживление въездного турпотока. Россию посещали небольшие группы из ОАЭ, Катара, Германии. Но с прошлой недели все снова остановилось. Группы, которые планировали приезд в РФ, переносят даты туров, приезжают лишь единицы", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, активные заезды наблюдались на матчи Чемпионата Европы по футболу 2020, сейчас спрос заметно снизился: бронирования тормозит как новый штамм коронавируса, так и требование о получении QR-кодов в Москве. "От поездок в Москву отказываются даже российские туристы", – подчеркнула Ломизде.

В настоящее время въезд в Россию открыт для граждан 54 государств. При этом пересекать границу РФ можно только через аэропорты и прямыми рейсами из стран своего гражданства. Помимо визы пассажиры обязаны предоставить в момент регистрации и посадки на борт воздушного судна справку (на русском или английском языке) с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия.