Согласно опубликованному в пятницу на сайте главы региона документу, приостанавливается работа общепита в торгово-развлекательных центрах и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, караоке, дискотеках, боулинге с 23:00 до 6 часов утра. Рестораны и кафе в этот период времени смогут работать только навынос.

"Приостановлена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных досуговых заведений для детей, работа бесплатных публичных точек Wi-Fi", — говорится в указе.

Кроме того, в театрах, кинотеатрах, концертных залах наполняемость залов ограничена до 50%, также закрываются буфеты.

В ЗАГСах на торжественных регистрациях брака максимальное количество участников не должно превышать десяти человек, включая молодоженов.

В свою очередь на сайте республиканского управления Роспотребнадзора сообщается, что первую часть прививки сделали 83 тыс. 904 взрослых жителей — 26,5% от плана. Вторым компонентом вакцинирован 61 тыс. 391 человек, или 19,4% от запланированного количества.

Для создания коллективного иммунитета в регионе должен быть вакцинирован 316 тыс. 421 человек.

Из общего числа вакцинированных большая часть населения — от 60 лет и старше.

В Марий Эл, по данным оперштаба, к пятнице выявили 49 новых случаев коронавируса.