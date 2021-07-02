Жителям 45 муниципалитетов, включая Лиссабон, Порту и Брага, а также южного региона Алгарви, популярного среди туристов, нельзя будет покидать жилища с 23:00 до 5:00.

В зонах "высокого риска" и "очень высокого риска" ресторанам, кафе, коммерческим предприятиям и заведениям культуры урежут часы работы, количества допускаемых туда посетителей тоже сократят.

"Ситуация не сравнима с более тяжелыми временами, что пережила наша страна в истекшем году, но она (обстановка — ИФ) ухудшается", — заявила накануне представитель правительства Мариана Виейра да Силва.

СМИ указывают, что новые ограничения стали шагом назад для Португалии после постепенной отмены подобных мер с середины марта — после серьезной волны заболеваемости в начале 2021 года.

В Португалии количество выявляемых за сутки случаев COVID-19 впервые с середины февраля превысило 2 тыс., тогда как весной эти показатели составляли около 500. С конца мая количество госпитализаций удвоилось, достигнув 500: однако, указывают СМИ, прошлой зимой уровень госпитализаций ставил рекорд в 7 тыс. случаев.

В свою очередь правительство премьер-министра Антониу Кошта стало объектом критики за допуск с середины мая в течение трех недель британцев на отдых в Португалию: в тот момент штамм "дельта" уже широко циркулировал в Великобритании.

Тем временем, власти наращивают темпы вакцинации в стране: уже порядка трети из примерно 10 млн жителей Португалии полностью вакцинированы от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили свыше 884,4 тыс. случаев заражения COVID-19, а 17,1 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 831,4 тыс. человек.